Можуть забрати до русалок: в Чорному морі помітили величезних медуз (відео)

Чорне море заполонили великі медузи.

Одеське узбережжя, як і раніше, страждає від навали медуз. На пляжах у воді можна побачити багато великих медуз. Ці тварини не тільки лякають любителів поплавати, а й можуть боляче вжалити.

Фото і відео публікують в соцмережах відпочиваючі та городяни.

Так Телеграм-канал "Одеса как она есть" опублікував відео, на якому видно, що в морській воді плавають величезні медузи.

"Медузи можуть не тільки вжалити, але і забрати до русалок мужика середньої статури", — підписали публікацію автори.

На думку вчених, одеські медузи можуть досягати в довжину 40-50 сантиметрів і мати різний окрас, що теж є нормою для цього виду. А щоб уникнути опіку, необхідно при зустрічі не хватати тварину за щупальця, а акуратно відсунути.

Нагадаємо, на курортах Азовського моря також багато медуз. Крім цього, відпочиваючі скаржаться на дивні грудки слизу у морі.

Крім того, курортне селище Кирилівку в Запорізькій області атакували хмари комарів.