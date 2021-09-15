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З водоростями, зате нарешті без медуз: як проходить бабине літо в Одесі (фото, відео)

Автор
Валерія Куценко
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Пляж в Одесі у вересні
Пляж в Одесі у вересні

Хоч восени відпочиваючих залишили в спокої комахи

Курортний сезон 2021 видався не найкращим для України — майже на всіх локаціях туристів чекала якась напасть. Але аномально спекотне літо закінчилося і вересень наостанок радує туристів приємною погодою.

Кореспондент "Телеграфа" зробив фото і відео з Одеси.

Зауважимо, що порівняно з піком сезону на сьогодні в Одесі вже не так вже й багато людей, але море все ще тепле, і вдень там все ще багато людей, і продовжують працювати всі розваги для відпочиваючих.

Медузи нарешті перестали турбувати людей, лише де-не-де можна зустріти пару мертвих "желешек". Місцями море вимило водорості на берег, але їх легко обійти до чистого моря.

Фото і відео зняті на пляжі біля Вілли Отрада в Одесі:

На пляжі навіть восени багато людей
На пляжі навіть восени багато людей
Вілла Отрада в Одесі у вересні
Вілла Отрада в Одесі у вересні

Як повідомляв "Телеграф", в цьому році Одеса пережила навалу медуз, слідом за чим туристів атакували полчища божих корівок, а після чого ще й налякали гігантські гусениці.

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