С водорослями, зато наконец без медуз: как проходит бабье лето в Одессе (фото, видео)
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Хоть осенью отдыхающих оставили в покое насекомые
Курортный сезон 2021 года выдался не лучшим для Украины — почти на всех локациях туристов поджидала какая-нибудь напасть. Но аномально жаркое лето закончилось и сентябрь напоследок радует туристов приятной погодой.
Корреспондент "Телеграфа" сделал фото и видео из Одессы.
Заметим, что сравнительно с пиком сезона на сегодня в Одессе уже не так уж много людей, но море все еще теплое, и днем там все еще много людей, и продолжают работать все увеселения для отдыхающих.
Медузы наконец перестали беспокоить купающихся, лишь кое-где можно встретить пару мертвых "желешек". Но местами море вымыло водоросли на берег, но их легко обойти к чистому морю.
Фото и видео сняты на пляже возле Виллы Отрада в Одессе:
Как сообщал "Телеграф", в этом году Одесса пережила нашествие медуз, вслед за чем туристов атаковали полчища божьих коровок, а после чего еще и испугали гигантские гусеницы.
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