Укр

С водорослями, зато наконец без медуз: как проходит бабье лето в Одессе (фото, видео)

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
28
Пляж в Одессе в сентябре
Пляж в Одессе в сентябре

Хоть осенью отдыхающих оставили в покое насекомые

Курортный сезон 2021 года выдался не лучшим для Украины — почти на всех локациях туристов поджидала какая-нибудь напасть. Но аномально жаркое лето закончилось и сентябрь напоследок радует туристов приятной погодой.

Корреспондент "Телеграфа" сделал фото и видео из Одессы.

Заметим, что сравнительно с пиком сезона на сегодня в Одессе уже не так уж много людей, но море все еще теплое, и днем там все еще много людей, и продолжают работать все увеселения для отдыхающих.

Медузы наконец перестали беспокоить купающихся, лишь кое-где можно встретить пару мертвых "желешек". Но местами море вымыло водоросли на берег, но их легко обойти к чистому морю.

Фото и видео сняты на пляже возле Виллы Отрада в Одессе:

На пляже даже осенью много людей
На пляже даже осенью много людей
Вилла Отрада в Одессе в сентябре
Вилла Отрада в Одессе в сентябре

Как сообщал "Телеграф", в этом году Одесса пережила нашествие медуз, вслед за чем туристов атаковали полчища божьих коровок, а после чего еще и испугали гигантские гусеницы.

Средства из бюджета 2022 года начнут тратить уже в декабре текущего
Экономика и Финансы
Госбюджет-2022: в приоритете долги и "Большая стройка", но без повышения налогов никуда
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Средства из бюджета 2022 года начнут тратить уже в декабре текущего
Госбюджет-2022: в приоритете долги и "Большая стройка", но без повышения налогов никуда
Дата публикации
Категория
На месте взрыва продолжают работать следователи
Взрыв в Днепре расследуют как теракт: стали известны имена погибших (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Удаленная работа завоевывает все большую популярность
Мир на удаленке без продавцов, врачей и дипломов: как изменится человеческий труд в скором будущем
Дата публикации
Категория
Андрей Шевченко
Шевченко может продолжить карьеру за океаном
Дата публикации
Категория
Краков - город на юге Польши с населением около 1 млн жителей
Как жители Кракова сохраняют свой город: опыт защиты экологии и исторического наследия