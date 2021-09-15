С водорослями, зато наконец без медуз: как проходит бабье лето в Одессе (фото, видео)

Хоть осенью отдыхающих оставили в покое насекомые

Курортный сезон 2021 года выдался не лучшим для Украины — почти на всех локациях туристов поджидала какая-нибудь напасть. Но аномально жаркое лето закончилось и сентябрь напоследок радует туристов приятной погодой.

Корреспондент "Телеграфа" сделал фото и видео из Одессы.

Заметим, что сравнительно с пиком сезона на сегодня в Одессе уже не так уж много людей, но море все еще теплое, и днем там все еще много людей, и продолжают работать все увеселения для отдыхающих.

Медузы наконец перестали беспокоить купающихся, лишь кое-где можно встретить пару мертвых "желешек". Но местами море вымыло водоросли на берег, но их легко обойти к чистому морю.

Фото и видео сняты на пляже возле Виллы Отрада в Одессе:

На пляже даже осенью много людей

Вилла Отрада в Одессе в сентябре

Как сообщал "Телеграф", в этом году Одесса пережила нашествие медуз, вслед за чем туристов атаковали полчища божьих коровок, а после чего еще и испугали гигантские гусеницы.