Після затяжної кризи через війну і пандемію в Одесу повернулися круїзні лайнери (відео)

Sea Dream II — лайнер преміум-класу, який висадив в Україні 65 американців і канадців

У вівторок, 28 вересня, вперше з початку пандемії в порт Одеси прибув круїзний лайнер з іноземцями.

Про урочисту зустріч пасажирського судна пишуть місцеві Телеграм-канали.

Зустрічали круїзний лайнер Sea Dream II з 65 туристами з США і Канади на борту оркестром, а гості Південної Пальміри дружелюбно махали одеситам у відповідь, після чого вирушили дивитися місто.

Sea Dream II — лайнер преміум-класу, де є розкішні каюти, гостьові кімнати, 5 палуб і платформа для занять водними видами спорту. У коронавірус судно завантажили в повному обсязі: лайнер розрахований на 110 осіб, проте в подорож вирушили тільки 65 і десятки членів екіпажу.

Відзначимо, що цей корабель став першим судном, яке увійшло в порт Одеси з 2019 року. Адже круїзний напрямок роботи порту дуже постраждав ще в 2014 році, коли Росія анексувала Крим, а погіршила ситуацію пандемія, що вибухнула на початку 2020 року. Тепер же у одеського порту є вже 30 заявок на круїзні суди, які повинні зайти в Україну в 2022 році.

Нагадаємо, що Італія закрила Венецію для круїзних лайнерів і назвала причину.