Військові відреагували на скандал із одеським депутатом, спійманим на "полуничці"

Раніше Кисловський постив фото у військовій формі.

Депутат Одеської міськради від партії "Довіряй справам" та власник готелю "Немо" Андрій Кисловський, якого раніше затримали в Одесі в компанії дівчини-трансгендера, намагався приховати свої злочини службою у Збройних Силах України. Проте в оперативному командуванні "Південь", яке стоїть на варті Одеси, заявили, що чиновник не має жодного стосунку ні до ТСК, ні до ТРО(тероборони).

Про це командування "Південь" повідомило на своїй сторінці у Фейсбуці.

Зазначається, що чиновник, колишній комуніст, депутат Одеської міськради, що веде бізнес у Криму та росії, намагаючись врятувати свою репутацію та виправдати своє ім’я, хотів сховатися за шевронами Збройних Сил України у лавах захисників Одеси.

"Станом на даний час (3 квітня — ред.), громадянин Кисловський А.В. ніякого відношення не має ні до ЗСУ, ні до ТРО" — йдеться у повідомленні служби зі зв’язків із громадськістю командування.

Нагадаємо, що Кисловський уже давно на увазі СБУ. Офіційно чиновник володіє лише одеським дельфінарієм "Немо", проте насправді під його керівництвом ще це півтори десятки дельфінаріїв, готелів та SPA в Україні, анексованому Криму, росії, Казахстані, Білорусі та Таїланді. Також депутат світився у справі про шахрайство та незаконне будівництво. Тепер його підозрюють у зв'язках із ворожим агентом.

Зазначимо, що 7 березня на сторінці Кисловського у Фейсбуці з’явилася публікація, в якій депутат повідомив, що він повертається до лав ЗСУ, нібито вступивши до територіальної оборони. Однак, як виявилося, це не так.

У коментарях під його постом українці висловлюють своє невдоволення, наголошуючи, що такі, як він не варті носити військову форму. Щобільше, одесити закликають вигнати Кисловського із міста.

Зазначимо, що ранок, 3 квітня, в Одесі розпочався з вибухів. Одесити повідомляють, що чути близько п’яти вибухів, у місті видно стовпи чорного диму. Пізніше в Одеській ОДА повідомили, що місто таки атакували з повітря та закликали мешканців Одеси залишатися в укриттях та закрити вікна у будинках.

Також раніше "Телеграф" писав, що ракетним ударам здалеку зазнали також міста у Дніпропетровській, Полтавській, Хмельницькій областях.