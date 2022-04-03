Военные отреагировали на скандал с одесским депутатом, пойманным на "клубничке"

Ранее Кисловский постил фото в военной форме.

Депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" и владелец отеля "Немо" Андрей Кисловский, которого ранее задержали в Одессе в компании девушки-трансгендера, пытался скрыть свои преступления службой в Вооруженных Силах Украины. Однако в оперативном командовании "Юг", которое стоит на страже Одессы, заявили, что чиновник не имеет никакого отношения ни к ВСК, ни к ТРО(теробороне).

Об этом командование "Юг" сообщило на своей странице в Фейсбуке.

Отмечается, что чиновник, бывший коммунист, депутат Одесского горсовета, ведущий бизнес в Крыму и россии, пытаясь спасти свою репутацию и оправдать свое имя, хотел скрыться за шевронами Вооруженных Сил Украины в рядах защитников Одессы.

"Состоянием на данное время (3 апреля — ред.), гражданин Кисловский А.В. никакого отношение не имеет ни к ВСУ, ни к ТРО" — говорится в сообщении службы по связям с общественностью командования.

Напомним, что Кисловский уже давно во внимании СБУ. Официально чиновник владеет лишь одесским дельфинарием "Немо", однако на деле под его руководством еще это полтора десятка дельфинариев, гостиниц и SPA в Украине, аннексированном Крыму, россии, Казахстане, Беларуси и в Таиланде. Также депутат светился в деле о мошенничестве и незаконном строительстве. Теперь его подозревают в связях с вражеским агентом.

Отметим, что 7 марта на странице Кисловского в Фейсбуке появилась публикация, в которой депутат сообщил, что он возвращается в ряды ВСУ, якобы вступив в территориальную оборону. Однако как оказалось это не так.

В комментариях под его постом украинцы выражают свое недовольство, отмечая, что такие, как он не достойны носить военную форму. Более того, одесситы призывают выгнать Кисловского из города.

Отметим, что утро, 3 апреля, в Одессе началось со взрывов. Одесситы сообщают, что было слышно около пяти взрывов, в городе видны столбы черного дыма. Позже в Одесской ОГА сообщили, что город таки атаковали с воздуха и призвали жителей Одессы оставаться в укрытиях и закрыть окна в домах.

Также ранее "Телеграф" писал, что ракетным ударам издалека подверглись также города в Днепропетровской, Полтавской, Хмельницкой областях.