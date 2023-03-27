"Незабутніх вражень": депутат привітав з Днем народження свого колегу, який помер рік тому

В мережі здивовані таким конфузом

В Одесі стався конфуз у соцмережах, який нині обговорюють. Депутат Одеської облради Олексій Кобильніков привітав свого колегу депутата Савранської районної ради Максима Мелецького з Днем народження. Однак проблема в тому, що іменинник помер рік тому.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook одеський громадський діяч Віталій Свічинський. "Тут депутат Одеської облради Олексій Борисович Кобильніков бажає Мелецький Максим позитивних емоцій та незабутніх вражень, а Максим майже рік тому - помер. Олексію, нажаль він вже не зможе підтримати вас на виборах," - пише активіст.

У коментарях думки не однозначні з цього приводу. Підозрюють, що допис міг написати найманий адміністратор сторінки депутата, який мав завдання стежити за важливими датами та вітати від імені депутата людей.

Новину підхопили й місцеві Інтернет-спільноти. Зокрема, новинні канали у Telegram. До слова, нині допис видалили з соцмережі. Зазначимо, що депутат райради Максим Мелецький помер у травні торік. Перед цим у нього були проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, що нещодавно з військкомату подзвонили воїну просто під час бою під Бахмутом. У коментарях під відео люди відзначили, що такі конфузи стаються часто. Повістки приходять іноді на ім’я людей, які вже давно померли.