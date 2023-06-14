Бізнес-центр став купою сміття: в Одесі продовжують ліквідувати наслідки обстрілу (фото, відео)

Влада Одеси збирає всю інформацію, щоб оцінити збитки від атаки росіян

Після нічного обстрілу Одеси у місті й досі ліквідує наслідки. Нагадаємо, що через російські ракети постраждали склад, навчальний заклад, бізнес-центр, житловий комплекс та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Як виглядають місця прильоту, показали в Telegram-каналі "Одеса. Офіційно". Станом на вечір 14 червня відомо про 13 постраждалих та трьох загиблих.

У ніч на 14 червня ворог випустив у бік Одеси чотири крилаті ракети "Калібр". Ліквідація наслідків на проспекті Шевченка триває цілий день. Комунальні служби прибирають уламки, залишки пошкоджених вікон та автомобілів, повалені гілки та шматки дерев. Також на місці НП розгорнули міський оперативний штаб.

"Перш за все, ми очистили від уламків проїзну частину, після цього взялися за прилеглу до будинку територію. Працює техніка КП "Міські дороги", КП "Міськзелентрест", КП "Одесміськсвітло", КП "Одесміськелектротранс", департаменту муніципальної безпеки, санітарні працівники КП "ЖКС Фонтанський" та КК "Сервіс плюс". Водночас проводимо обстеження постраждалих квартир, збираємо звернення від громадян, складаємо акти, щоб можна було оцінити завдані збитки та надати необхідну допомогу", — зазначила директор департаменту міського господарства Наталія Мостовських.

На кадрах з місця події видно, що сходинки в бізнес-центрі, що постраждав, усіяні осколками скла, перекриття зруйновані, стіни вибиті, а зі стель звисають залишки освітлення і декору.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як знаменитості відреагували на обстріл Одеси. У своїх соцмережах Надя Дорофєєва, Леся Нікітюк, Олександр Педан та інші гнівно висловились на адресу росіян.