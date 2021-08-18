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Данилюк потрапив в аварію на мотоциклі: байк відновленню не підлягає (фото)

Автор
А. Дворовенко
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Данилюк потрапив в аварію на мотоциклі: байк відновленню не підлягає (фото) Новина оновлена 18 серпня 2021, 17:52
Данилюк ледь не розбився через повалене дерево

Екс-міністру фінансів дивом вдалося "перескочити" небезпечну ділянку

Колишній міністр фінансів та екс-секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк в ніч на 18 серпня потрапив у аварію на мотоциклі. Транспортний засіб взяв на себе весь удар і відновленню не підлягає.

Про це політик повідомив у середу, 18 серпня, на власній сторінці у Facebook.

За словами Данилюка, вночі він повертався додому на мотоциклі дорогою, що проходить через ліс, коли від пориву вітру прямо перед ним несподівано почало падати дерево. Екс-міністру дивом вдалося "перескочити" небезпечну ділянку та залишитися неушкодженим.

Однак, у повалений сухостій врізався інший автомобіль. Як з’ясувалося згодом, машина після зіткнення була капітально пошкодженою. На щастя, водій і пасажири вціліли.

Крім того, постраждав мотоцикл екс-міністра — він не підлягає відновленню. 

"Мотоциклу гаплик. Я його, звісно, дуже любив, і цього разу він узяв на себе весь удар", — написав Олександр Данилюк.

Відповідні фото пошкоджень політик опублікував у Facebook, зазначивши, що до приїзду поліції він та небайдужі громадяни відтягли дерево на узбіччя, щоб уникнути нових ДТП.

 

Наслідки аварії
Наслідки аварії
Наслідки аварії
Наслідки аварії

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", екс-міністр фінансів Олександр Данилюк наприкінці липня під час святкування свого дня народження потрапив у скандал, вдаривши радника глави ОП Тимофія Милованова. Причиною такої поведінки Данилюка стало те, що комісія з відбору глави новоствореного Бюро економічної безпеки (БЕБ), яку очолює Милованов, "забракувала" його кандидатуру через диплом. Після цього на ОП обрушився шквал критики з боку екс-міністра фінансів, а Милованов написав заяву у поліцію на Данилюка.

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