Скайп-вечорниці треба закінчувати: у Раді всерйоз заговорили про онлайн-засідання

Наразі онлайн-засідання можуть проводитися лише у комітетах

Верховна Рада Україна планує ухвалити закон про проведення онлайн-засідань у випадку, якщо введуть жорсткий карантин через COVID-19.

Про це на Погоджувальній раді заявив віце-спікер парламента Руслан Стефанчук.

Обговорення цієї теми стало актуальним після того, як голова Верховної Ради Дмитро Разумков захворів коронавірусом вдруге, тому вимушений перебувати на самоізоляції та проводити засідання онлайн.

Як зазначив Стефанчук, така ситуація з коронавірусом робить ухвалення закону, який дозволяє парламенту перейти у режим онлайн-засідань, необхідним.

При цьому віце-спікер Ради зазначив, що така можливість наразі є лише для засідань комітетів, а хотілося б, щоб це перейшло на інші робочі органи.

На думку Стефанчука, спілкування у комітетах наразі нагадує "скайп-вечорниці", а хотілося б, щоб вони "були більш наближені до роботи робочих органів ВРУ".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, парламент найближчим часом має розглянути законопроект про олігархів та податковий законопроект. Ініціювати розгляд цих законів планує фракція "Слуг народу" під час Погоджувальної ради.