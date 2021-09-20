Скайп-вечерницы надо заканчивать: в Раде всерьез заговорили об онлайн-заседаниях
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Сейчас онлайн-заседания могут проводиться только в комитетах
Верховная Рада Украины планирует принять закон о проведении онлайн-заседаний в случае, если введут жесткий карантин из-за COVID-19.
Об этом на согласительном совете заявил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.
Обсуждение этой темы стало актуальным после того, как председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заболел коронавирусом во второй раз, поэтому вынужден находиться на самоизоляции и проводить заседания онлайн.
Как отметил Стефанчук, такая ситуация с коронавирусом делает принятие закона, который позволяет парламенту перейти в режим онлайн заседаний, необходимым.
При этом вице-спикер Рады отметил, что такая возможность пока есть только для заседаний комитетов, а хотелось бы, чтобы это перешло на другие рабочие органы.
По мнению Стефанчука, общение в комитетах пока напоминает "скайп-вечерницы", а хотелось бы, чтобы они "были более приближены к работе рабочих органов ВРУ".
Как сообщал "Телеграф" ранее, парламент в ближайшее время должен рассмотреть законопроект об олигархах и налоговый законопроект. Инициировать рассмотрение этих законов планирует фракция "Слуг народа" во время Согласительного совета.
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