В оточенні Путіна є люди, які з готовністю підуть на Київ, — російський опозиціонер

На думку опозиціонера, сам Путін загострювати війну не буде, тому що боїться програти

Посилення військового конфлікту на Донбасі нікому не треба і не принесе нічого доброго ні для РФ, ні для України. Сам російський президент Володимир Путін не буде воювати, тому що боїться програти, проте в його оточенні є люди, які можуть піти на Київ.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів російський політолог і опозиціонер Федір Крашенніков.

За його словами, ймовірність повномасштабної війни Росії проти України виключати не варто, тому що хтось може виявитися провокатором і загострити ситуацію, однак від переходу війни у відкриту стадію нічого доброго не буде. Опозиціонер вважає, що Захід не буде воювати з Росією за Україну та й сам Путін боїться програти.

При цьому, в оточенні президента РФ, зазначив російський політолог, є люди, які готові перейти кордон і наступати на Київ. Більш того, у них є свої агенти в "українській еліті".

Крашенніков зазначив, що хіхікати над Путіним, обзивати його "х*йлом" і робити інші подібні речі — цікаво, але слід розуміти, що на ділі президент РФ "набагато небезпечніший і підступніший".

На думку опозиціонера, небезпека Путіна у його безпринципності і готовності допомогти грошима і впливом будь-якому політику, який вирішив йому підіграти.

"Цю "лавочку" Путін спеціально тримає відкритою для України. Мовляв, давайте, хто готовий бути моїм ставлеником в Україні, тому буде багато грошей і булочок. І ви бачите, що такі люди є", — зазначив Крашенніков.

Як повідомляв "Телеграф", генерал назвав причину, чому загострилися обстріли на Донбасі.