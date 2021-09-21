В окружении Путина есть люди, которые с готовностью пойдут на Киев, - российский оппозиционер

По мнению оппозиционера, сам Путин обострять войну не будет, потому что боится проиграть

Усиление военного конфликта на Донбассе никому не надо и не принесет ничего хорошего ни для РФ, ни для Украины. Сам российский президент Владимир Путин не будет воевать, потому что боится проиграть, однако в его окружении есть люди, которые могут пойти на Киев.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал российский политолог и оппозиционер Федор Крашенников.

По его словам, вероятность полномасштабной войны России против Украины исключать не стоит, потому что кто-то может оказаться провокатором и обострить ситуацию, однако от перехода войны в открытую стадию ничего хорошего не будет. Оппозиционер считает, что Запад не будет воевать с Россией за Украину да и сам Путин боится проиграть.

При этом, в окружении президента РФ, отметил российский политолог, есть люди, которые готовы перейти границу и наступать на Киев. Более того, у них есть свои агенты в "украинской элите".

Крашенников отметил, что хихикать над Путиным, обзывать его "х*йлом" и делать другие подобные вещи — интересно, но следует понимать, что на деле президент РФ "гораздо опаснее и коварнее".

По мнению оппозиционера, опасность Путина в его беспринципности и готовности помочь деньгами и влиянием любому политику, который решил ему подыграть.

"Эту "лавочку" Путин специально держит открытой для Украины. Мол, давайте, кто готов быть моим ставленником в Украине, тому будет много денег и плюшек. И вы видите, что такие люди есть", — отметил Крашенников.

Как сообщал "Телеграф", генерал назвал причину, почему обострились обстрелы на Донбассе.