Президенту України погрожували десятки разів з 2019 року: знайшли не всіх

Правоохоронці затримали 16 осіб, які погрожували вищим чиновникам України

Після резонансного замаху на життя першого помічника президента Сергія Шефіра в СБУ відзвітували, кому з українських політиків надходили погрози найчастіше.

За інформацією "РБК-Україна", в Службі безпеки кажуть, що з 2019 року ці фірми отримали 25 погроз на адресу топ-чиновників. 22 з них стосувалися президента України, а решта три — голови МВС.

У відомстві не уточнюють, кому саме призначалися загрози, адже до кінця травня 2019 року країною правив п’ятий резидент Петро Порошенко, якого змінив Володимир Зеленський. А МВС до недавнього часу керував Арсен Аваков, а після його відставки на цю посаду був призначений Денис Монастирський.

На щастя, жодна з цих загроз не стала реальною, і 16 анонімів встановили і затримали. Відзначимо, що покарання за повідомлення такого роду (статті 112 і 346 Кримінального кодексу) — найсуворіше: довічне ув’язнення.

Нагадаємо, замах на Сергія Шефіра стався 22 вересня на виїзді з Києва в лісосмузі. Кілери стріляли по "Ауді" чиновника з автоматів, але Шефір, який був на задньому сидінні, не постраждав. А ось його водій, який віз шефа на роботу, важко поранений.

Нагадаємо, що замах на першого помічника президента Сергія Шефіра в Офісі глави держави розцінюють як спробу чинити тиск на президента в його боротьбі проти олігархів і фінансових угруповань.