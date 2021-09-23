Раз Україна — країна-засновниця ООН, потрібно було озвучувати конкретику, — експерт про виступ Зеленського на Генасамблеї

Політолог назвав промову Зеленського на Генасамблеї ООН популізмом

Президент України Володимир Зеленський виступив з "нестандартною" промовою, за його власним визначенням, на дебатах 76-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Зокрема, закликав ООН до реформування, говорив про необхідність "оживити" цю організацію, згадував про вибухи на Донбасі й анексії Криму, про ігнорування Організацією Об’єднаних Націй саміту "Кримська платформа".

Виступ президента проаналізував для "Телеграфа" директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

"Безумовно, реформувати ООН потрібно. Про це активно говорять, як мінімум, останні 10 років. А фактично питання поставили після того, як впала "залізна завіса", і біполярний світ США-СРСР став багатополярним. Потім монополярним, коли США відігравали роль умовного миротворця. Але спалахувало все більше конфліктів. І ООН вже явно не справлялася з ситуацією. Ну, а агресія Росії проти України остаточно продемонструвала, що ООН не відіграє ту роль інструменту підтримки миру в усьому світі, яка була метою створення даної організації", — відзначає Віталій Бала.

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Тому, підкреслює він, питання реформування ООН перезріло. Але річ у тому, акцентує експерт, що тут потрібно не говорити про "пожвавлення" або "пробудження", як це робив Зеленський, а — пропонувати конкретні методи реформування.

"Наприклад, постійний член Ради безпеки ООН, яким є і Росія, якщо втягнутий в ті чи інші конфлікти, не має права брати участь в голосуванні, яке стосується цього питання. Щоб не блокувати, як це робить Росія, незручні для неї теми. Тобто, потрібно виходити з конкретними пропозиціями, а не просто говорити правильні й красиві слова", — вважає Віталій Бала.

Серед позитивів він називає те, що президент говорив про Крим, про видачу російських паспортів на Донбасі. Тобто, акцентував на російсько-українському конфлікті і його розвитку.

"Це плюс. Мінус же в тому, що і тут змістовність була відсутня, — впевнений Віталій Бала. — Знову ж таки, красиві, правильні слова і не більше. Своєрідний міжнародний популізм, який у Зеленського добре виходить. Якщо він вже нагадав, що Україна є однією з країн, які започаткували в 1945 році ООН, слід було б, як країні-засновниці виходити з якимись конкретними пропозиціями".

Раніше "Телеграф" писав, що Росія намагалася заблокувати в ООН питання Криму та Донбасу.