"Із задоволенням": Зеленський розповів, за яких умов Медведчука віддадуть Росії (відео)
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Зеленський не виключає, що Медведчука можуть обміняти.
Президент України Володимир Зеленський назвав умову, за якої арештованого нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука могли б видати Росії.
Про це він розповів в ефірі каналу ICTV.
За його словами, якби Росія підтвердила або "хоча б натякнула", що у Медведчука є російське громадянство, то Україна б "із задоволенням" розглянула питання його обміну на ув’язнених у РФ співвітчизників.
Однак, каже Зеленський, оскільки зазначений нардеп є громадянином України, то до нього застосовуватиметься законодавство нашої країни.
Як повідомлялося раніше, 11 травня 2021 року Медведчуку і його "правій руці" Тарасу Козаку оголосили про підозру в держзраді.
13 травня Медведчука відправили під домашній арешт, а ось Козака так і не змогли затримати. За наявною інформацією, він перебуває на території Росії.
8 жовтня нардепу оголосили ще про один підозрі, на цей раз стосується блокування поставок вугілля з ПАР, внаслідок яких в Україні почалися віялові вимкнення електроенергії.
11 жовтня сторона обвинувачення попросила для Медведчука запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, проте суд ухвалив рішення залишити його під домашнім арештом до 7 грудня.
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