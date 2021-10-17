"Із задоволенням": Зеленський розповів, за яких умов Медведчука віддадуть Росії (відео)

Зеленський не виключає, що Медведчука можуть обміняти.

Президент України Володимир Зеленський назвав умову, за якої арештованого нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука могли б видати Росії.

Про це він розповів в ефірі каналу ICTV.

За його словами, якби Росія підтвердила або "хоча б натякнула", що у Медведчука є російське громадянство, то Україна б "із задоволенням" розглянула питання його обміну на ув’язнених у РФ співвітчизників.

Однак, каже Зеленський, оскільки зазначений нардеп є громадянином України, то до нього застосовуватиметься законодавство нашої країни.

Як повідомлялося раніше, 11 травня 2021 року Медведчуку і його "правій руці" Тарасу Козаку оголосили про підозру в держзраді.

13 травня Медведчука відправили під домашній арешт, а ось Козака так і не змогли затримати. За наявною інформацією, він перебуває на території Росії.

8 жовтня нардепу оголосили ще про один підозрі, на цей раз стосується блокування поставок вугілля з ПАР, внаслідок яких в Україні почалися віялові вимкнення електроенергії.

11 жовтня сторона обвинувачення попросила для Медведчука запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, проте суд ухвалив рішення залишити його під домашнім арештом до 7 грудня.