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Медведчука залишили під домашнім арештом

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Віктор Медведчук Новина оновлена 12 жовтня 2021, 21:51
Віктор Медведчук

Нардеп буде залишатися вдома до 7 грудня.

Підозрюваного в державній зраді нардепа Віктора Медведчука не відправили в СІЗО, як того хотіла прокуратура, а залишили під домашнім арештом.

Таке рішення було прийнято під час засідання Печерського районного суду Києва.

Суд постановив відправити Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня. Прокуратура ж запитувала для нього утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 1 мільярда гривень, а сторона захисту наполягала на тому, що в запобіжному заході нема потреби.

Таким чином, суд не задовольнив вимоги жодної зі сторін.

Після засідання стало відомо, що прокуратура має намір подати апеляцію на це рішення і буде наполягати на тому, щоб нардепа утримували під вартою. Сам же Медведчук поки не вирішив, чи буде оскаржувати рішення суду або залишить, як є.

Як повідомлялося раніше, 8 жовтня правоохоронці оголосили про підозрі Медведчуку у справі про постачання вугілля з непідконтрольних територій. Зокрема його звинувачують в перешкоджанні поставкам вугілля з ПАР, що в подальшому призвело до віялових відключень енергії по Україні.

Нардеп і до цього перебував під домашнім арештом у справах про нанесення економічної шкоди Україні, про передачу Росії секретних матеріалів, а також про створення антиукраїнського проєкту "Луч".

Теги:
#Прокуратура #Суд #Віктор Медведчук
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