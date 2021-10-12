Медведчука оставили под домашним арестом

Нардеп будет оставаться дома до 7 декабря.

Подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука не отправили в СИЗО, как того хотела прокуратура, а оставили под домашним арестом.

Такое решение было принято во время заседания Печерского районного суда Киева.

Суд постановил отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря. Прокуратура же запрашивала для него содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 миллиарда гривен, а сторона защиты настаивала на том, что в мере пресечения нет необходимости.

Таким образом, суд не удовлетворил требования ни одной из сторон.

После заседания стало известно, что прокуратура намерена подать апелляцию на это решение и будет настаивать на том, чтобы нардепа содержали под стражей. Сам же Медведчук пока не решил, будет ли обжаловать решение суда или оставит, как есть.

Как сообщалось ранее, 8 октября правоохранители объявили о подозрении Медведчуку по делу о поставках угля из неподконтрольных территорий. В частности его обвиняют в препятствовании поставкам угля из ЮАР, что в дальнейшем привело к веерным отключениям энергии по Украине.

Нардеп и до этого находился под домашним арестом по делам о нанесении экономического вреда Украине, о передаче России секретных материалов, а также о создании антиукраинского проекта "Луч".