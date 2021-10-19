Як ні в чому не бувало: радіюча смерті Полякова нардеп прийшла в Раду (ексклюзивні фото)
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Галину Третьякову поки не усунули від керівництва парламентським комітетом, хоча підписи вже зібрані
Галина Третьякова, яка викликала скандал фразою "Одним ворогом менше" після новини про смерть 33-річного нардепа Антона Полякова, була присутня в залі Верховної Ради, ніби ні в чому не бувало.
Про це з залу засідань повідомляє кореспондент "Телеграфа".
Нагадаємо, що 8 жовтня голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуга народу") показала себе з гіршого боку. Реагуючи на смерть нардепа Антона Полякова, що також прийшов в Раду зі "слугами", але в підсумку став їх критиком, вона пораділа тому, що його смерть — "мінус один ворог".
Після цього почався скандал: нардепи були шоковані таким виразом, кричали "Ганьба!" і зажадали зняти її з посади голови парламентського комітету, для чого зібрали потрібну кількість підписів.
Тоді ж в "Слузі народу" повідомили, що Третьякову відсторонять від участі в 5 пленарних засіданнях. Тепер же нардеп повернулася до роботи і поки ще в статусі голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
У кулуарах же кажуть, що в комітет ВР з питань регламенту ще не надійшли звернення всіх парламентських фракцій і депутатських груп ні про відсторонення Галини Третьякової від участі в п’яти пленарних засіданнях Ради, ні від керівництва профільним комітетом.
Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".
Нагадаємо, до випадку з померлим Антоном Поляковим Галина Третьякова була фігурантом і інших гучних скандалів.
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