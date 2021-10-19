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Як ні в чому не бувало: радіюча смерті Полякова нардеп прийшла в Раду (ексклюзивні фото)

Автор
Олена Волкова
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Третьякова не раз ставала фігурантом скандалів, останній — реакція на смерть Полякова Новина оновлена 19 жовтня 2021, 14:58
Третьякова не раз ставала фігурантом скандалів, останній — реакція на смерть Полякова

Галину Третьякову поки не усунули від керівництва парламентським комітетом, хоча підписи вже зібрані

Галина Третьякова, яка викликала скандал фразою "Одним ворогом менше" після новини про смерть 33-річного нардепа Антона Полякова, була присутня в залі Верховної Ради, ніби ні в чому не бувало.

Про це з залу засідань повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Нагадаємо, що 8 жовтня голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуга народу") показала себе з гіршого боку. Реагуючи на смерть нардепа Антона Полякова, що також прийшов в Раду зі "слугами", але в підсумку став їх критиком, вона пораділа тому, що його смерть — "мінус один ворог".

Після цього почався скандал: нардепи були шоковані таким виразом, кричали "Ганьба!" і зажадали зняти її з посади голови парламентського комітету, для чого зібрали потрібну кількість підписів.

Тоді ж в "Слузі народу" повідомили, що Третьякову відсторонять від участі в 5 пленарних засіданнях. Тепер же нардеп повернулася до роботи і поки ще в статусі голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

У кулуарах же кажуть, що в комітет ВР з питань регламенту ще не надійшли звернення всіх парламентських фракцій і депутатських груп ні про відсторонення Галини Третьякової від участі в п’яти пленарних засіданнях Ради, ні від керівництва профільним комітетом.

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Нагадаємо, до випадку з померлим Антоном Поляковим Галина Третьякова була фігурантом і інших гучних скандалів.

Теги:
#Скандал #Нардеп #Галина Третьякова #Антон Поляков
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