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Кандидатів у нардепи та держслужбовці хочуть перевіряти у психіатра: що відомо

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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Кандидатів у нардепі хочуть відправляти до психіатра Новина оновлена 19 жовтня 2021, 15:57
Кандидатів у нардепі хочуть відправляти до психіатра

Законопроєкт найближчим часом зареєструють у парламенті

Скандал з нардепом від "Слуги народу" Галиною Третьяковою, яка після смерті Антона Полякова заявила, що "одним ворогом стало менше", спонукав деяких парламентарів написати законопроєкт, яким зобов’яжуть кандидатів у нардепи та держслужбовці проходити огляд у психіатра.

Як заявив з трибуни Верховної Ради співкерівник депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко, проект закону зареєструють найближчим часом.

Під час виступу нардеп зазначив, що у парламенті панує "атмосфера ненависті з боку представників монобільшості" і вказав на Галину Третьякову.

Саме через її останню заяву, зазначив Батенко, слід негайно "передбачити зобовʼязання всіх кандидатів на виборні посади… проходити психіатричний аналіз, психогляд".

Крім того, народний депутат висловив сподівання, що Третьякову, "яка сіє людиноненависницькі висновки", відсторонять не тільки від засідань Верховної Ради, але й від керівництва комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

Нагадаємо, заява Третьякової у бік померлого нардепа Полякова, що "одним ворогом стало менше" викликала шквал критики від інших депутатів, а деякі почали вимагати її звільнення з посади голови парламентського комітету. У фракції "Слуга народу" заявили, що народну депутатку за вороже висловлювання відсторонять від 5 пленарних засідань.

До слова, Галина Третьякова у вівторок, 19 жовтня, як нічого і не було прийшла на засідання Верховної Ради.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, через дев’ять днів після смерті Антона Полякова, всі обставини інциденту невідомі, крім того, деякі факти викликають масу питань.

Теги:
#Верховна Рада #Законопроект #Психіатр #Тарас Батенко #Галина Третьякова #Антон Поляков
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