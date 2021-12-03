Лікар Комаровський відповів, чи збирається в президенти

На думку громадського діяча, політичне майбутнє – не для нього

Громадськість досі схвильована від знімків із критиками Зеленського, де разом із Арсеном Аваковим, Дмитром Гордоном та іншими іменитими українцями "засвітився" і доктор Євген Комаровський. Відразу розпочалися розмови про ймовірний початок політичної кар’єри останнього.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, наскільки реальною є ця можливість, і поспілкувався з медиком особисто.

У коментарі нашому виданню Євген Комаровський заявив, що найближчим часом не планує стати членом будь-якої з політичних партій. Ймовірно, що й надалі його позиція залишиться незмінною.

"Не бачу для себе жодного політичного майбутнього", — наголосив Євген Комаровський.

Цю позицію підтвердив один із високопоставлених депутатів від "Слуги народу", який коментував для "Телеграфа" "народний фронт" від іменитих критиків Зеленського.

За словами політика, поки в новоствореній опозиції центральне місце планує зайняти ексочільник МВС України Арсен Аваков — як такий собі "мозок" того, що відбувається. Решта конфігурації буде підлаштовуватися.

"Але той самий Гордон у політику йти не хоче, як і Комаровський", — розповів співрозмовник "Телеграфа".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким чином Євген Комаровський може бути замішаний у політичному конфлікті між Володимиром Зеленським та Рінатом Ахметовим.