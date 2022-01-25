Потрібно тікати від України, як від вогню: президент Хорватії здивував позицією щодо агресії РФ

Глава європейської країни заявив, що якщо Росія атакує Україну, Хорватія не реагуватиме

Президент Хорватії Зоран Міланович зробив гучну заяву щодо можливого вторгнення Росії в Україну та майбутнього нашої країни до НАТО. Ліідер держави вважає, що "від України треба тікати, як від вогню".

На думку хорватського політика, якого цитує Dnevnik, Україні нібито немає місця в Альянсі. А якщо РФ таки нападе, то їхня країна ніяк на це не відреагує.

"Ми не матимемо до цього жодного відношення і не маємо його. Якщо буде ескалація, то ми виведемо (з регіону – ред.) останнього хорватського солдата", – заявив Міланович.

Свою позицію він пояснив зміною влади в Україні, яка сталася ще 2014 року. Мовляв, Майдан нібито не був демократичним рухом, а переворотом.

"Історія була така — Україна йде на захід, з Росією не радиться, а в ЄС буде мед і молоко. Україна досі одна з найкорумпованіших країн, ЄС Україні нічого не дав", — заявив Міланович.

Нагадаємо, що поблизу Харківської області розгорнули новий батальйон радіоелектронної боротьби (РЕБ) РФ.

Зазначимо, що днями президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському ЗМІ заявив, що якщо РФ вторгнеться в Україну, то захищатиме країну кожен її громадянин, а під загрозою нібито перебуває Харків. Ця заява, природньо, сполошила як самих харків’ян, так і всіх українців.