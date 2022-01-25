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Поблизу Харкова висадився новий батальйон Росії: навіщо він там

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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РЕБ Російської Федерації Новина оновлена 25 січня 2022, 15:01
РЕБ Російської Федерації

Відстань від Харкова до Бєлгорода, поблизу якого базується російська армія, становить лише 80 кілометрів

Поблизу Харківської області, яку Росія безуспішно намагалася перетворити на так звану "ХНР", розгорнули новий батальйон радіоелектронної боротьби (РЕБ) РФ.

Як повідомили росЗМІ, їхня країна посилила розвідку в Бєлгородській області. Як видно на карті, цей регіон межує з Харківщиною в Україні, а відстань між обласними центрами – лише 80 км.

Відстань від Харкова до Бєлгорода – всього 80 км.
Відстань від Харкова до Бєлгорода – всього 80 км.

Росіяни повідомляють, що новий батальйон радіоелектронної боротьби належить до Вісленської мотострілецької дивізії Західного військового округу, яку дислокували до кордонів України. РЕБ потрібен для того, щоб "взаємодіяти з органами військового управління штабу дивізії, створити радіоелектронний захист та протидіяти технічним засобам розвідки".

Зазначимо, що днями президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському ЗМІ заявив, що якщо РФ вторгнеться в Україну, то захищатиме країну кожен її громадянин, а під загрозою нібито перебуває Харків. Ця заява, природно, сполошила як самих харків’ян, так і всіх українців.

Незабаром відреагував мер першої столиці України Ігор Терехов, заявивши, що ані Росії, ані війни у Харкові не буде. А мережа обросла мемами та приколами, що стосуються переважно Володимира Зеленського, який назвав українське місто зоною ризику.

Теги:
#Харків #Росія #Вторгнення #РЕБ
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