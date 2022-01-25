Укр

Недалеко от Харькова высадился новый батальон России: зачем он там

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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РЭБ Российской Федерации Новость обновлена 25 января 2022, 15:01
РЭБ Российской Федерации

Расстояние от Харькова до Белгорода, близ которого базируется российская армия, составляет всего 80 километров

Близ Харьковской области, которую Россия безуспешно пыталась превратить в так называемую "ХНР", развернули новый батальон радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РФ.

Как сообщили росСМИ, их страна усилила разведку в Белгородской области. Как видно на карте, этот регион граничит с Харьковщиной в Украине, а расстояние между областными центрами — всего 80 км.

Расстояние от Харькова до Белгорода - всего 80 км
Расстояние от Харькова до Белгорода - всего 80 км

Россияне сообщают, что новый батальон радиоэлектронной борьбы относится к Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа, которую дислоцировали к границам Украины. РЭБ нужен для того, чтобы "взаимодействовать с органами военного управления штаба дивизии, создать радиоэлектронную защиту и противодействовать техническим средствам разведки".

Отметим, что на днях президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому СМИ заявил, что если РФ вторгнется в Украину, то защищать страну будет каждый ее гражданин, а под угрозой якобы находится Харьков. Это заявление, естественно, переполошило как самих харьковчан, так и всех украинцев.

Вскоре отреагировал мэр первой столицы Украины Игорь Терехов, заявив, что ни России, ни войны в Харькове не будет. А сеть обросла мемами и приколами, касающимися, в основном, Владимира Зеленского, назвавшего украинский город зоной риска.

Теги:
#Харьков #Россия #Вторжение #РЭБ
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