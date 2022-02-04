Посла України в Ізраїлі викликають "на килим": названо причину

Дипломат звинуватив міністра у "повторенні російської риторики"

Міністерство закордонних справ викликало "на килим" посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, аби той надав чіткі пояснення стосовно своїх висловлювань про керівника ізраїльського МЗС.

Як пише видання "The Jerusalem Post", дипломата запросили до міністерства, аби оголосити йому догану після того, як він дозволив собі звинуватити міністра закордонних справ Яїра Лапіда у "повторі риторики Росії".

Варто відзначити, що рішення щодо оголошення догани було прийнято відомством після того, як глава МЗС Ізраїлю офіційно оприлюднив свою думку стосовно того, що наразі не вбачає жодних ризиків посилення збройної агресії через стягування російських військ ближче до українських кордонів, — пише UNN.

Він також відзначив, що Ізраїль нібито знаходиться у скрутному становищі, адже "друга за розміром єврейська громада перебуває саме на російських територіях, а п'ята — в Україні".

За словами Лапіда, Ізраїль повинен діяти дуже обережно у відношенні російсько-української політичної кризи, якої, чого, на думку чиновника, немає зараз ні в одній з інших країн світу.

У відповідь на слова про "кризову ситуацію" український посол Євген Корнійчук опублікував статтю на своїй сторінці в соцмережі, де написав, що глибоко вражений через зауваження Лапіда стосовно його поглядів на "російсько-українського конфлікту та нагадав міністру, що "це не конфлікт, а війна, яку російська сторона агресивно та цинічно веде проти Української держави".

Також Корнійчук додав, що, на превеликий жаль, Лапіда повторив риторику російської пропаганди та продовжує ігнорувати тривожні дзвіночки від найпотужніших союзників, якими є Америка, Велика Британія, а також ЄС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як посол України при Альянсі оцінила ризик посилення російської агресії, зазначивши, що відхилення ультиматумів Москви, а також підтримка всіх делегацій не спонукає до думок щодо зменшення військової агресії з боку Росії.