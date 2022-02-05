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Ердоган показав, що вимоги Путіна щодо України враховувати не має наміру — експерт

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган у Києві Новина оновлена 05 лютого 2022, 12:59
Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган у Києві

Туреччина хоче допомогти у вирішенні конфлікту.

Візит в Україну турецького лідера Реджепа Тайіпа Ердогана можна розглядати з ракурсу конфронтації нашої країни з Росією. У країні-агресорі незадоволені зближенням та негативно реагують на співпрацю Києва та Анкари.

Про це "Телеграфу" розповіла старша аналітикиня Центру досліджень сучасної Туреччини Євгенія Габер.

Вона зазначила, що РФ висуває претензії до Туреччини, нібито вона сприяє зростанню напруги. При цьому турецька влада чітко відповіла, що співпраця з Україною не спрямована проти російської держави, не зупиниться і бажання Москви — не враховуються. Загальні проєкти є важливими для сфер комерції та оборони обох сторін, вважає Габер.

При цьому Туреччина хоче взяти на себе роль медіатора у відносинах України та РФ. Після візиту в Україну, на Ердогана чекає зустріч із російським президентом Володимиром Путіним. Очікується, що тоді обговорять нові формати переговорів. Як зазначила експертка, Україна хоче нових форматів для пошуку вирішення конфлікту з Росією.

Габер припустила два можливі варіанти щодо оновлення переговорного процесу. Перший — зміна місця зустрічей Тристоронньої контактної групи на Стамбул замість Мінська, який для України більше не є прийнятним для засідань.

Другий – переговори у форматі Україна – Туреччина – Росія на президентському рівні. Вони можуть йти як паралельно Мінську та нормандському формату, так і окремо.

Раніше "Телеграф" писав, що Ердоган повідомив про згоду Володимира Зеленського на переговори у Туреччині з РФ.

Аналітику експертів з питань міжнародних відносин України та Туреччини читайте у матеріалі: "Байрактари", торгівля та російська загроза: що принесла Україні зустріч Зеленського з Ердоганом

Теги:
#Україна #Туреччина #Росія #Реджеп Тайіп Ердоган
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