Эрдоган показал, что требования Путина по Украине учитывать не намерен - эксперт

Турция хочет помочь в решении конфликта.

Визит в Украину турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана можно рассматривать с ракурса конфронтации нашей страны с Россией. В стране-агрессоре недовольны сближением и негативно реагируют на сотрудничество Киева и Анкары.

Об этом "Телеграфу" рассказала старший аналитик Центра исследований современной Турции Евгения Габер.

Она отметила, что РФ выдвигает претензии к Турции, якобы та содействует росту напряжения. При этом турецкие власти ответили четко, что сотрудничество с Украиной не направлено против российского государства, не остановится и желания Москвы — не учитываются. Общие проекты важны для сфер коммерции и обороны обеих сторон, считает Габер.

При этом Турция хочет взять на себя роль медиатора в отношениях Украины и РФ. После визита в Украину, Эрдогана ждет встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Ожидается, что именно тогда обсудят новые форматы переговоров. Как отметила экспертка, Украина хочет новых форматов для поиска разрешения конфликта с Россией.

Габер предположила два возможных варианта по обновлению переговорного процесса. Первый — изменение места встреч Трехсторонней контактной группы на Стамбул вместо Минска, который для Украины больше не приемлем для заседаний.

Второй — переговоры в формате Украина — Турция — Россия на президентском уровне. Они могут идти как параллельно Минску и нормандскому формату, так и отдельно.

Ранее "Телеграф" писал, что Эрдоган сообщил о согласии Владимира Зеленского на переговоры в Турции с РФ.

Аналитику экспертов по вопросам международных отношений Украины и Турции читайте в материале: "Байрактары", торговля и российская угроза: что принесла Украине встреча Зеленского с Эрдоганом