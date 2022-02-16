Зеленському та Путіну знову запропонували зустрітися: названо місце

Дата імовірних переговорів поки що невідома

Український президент Володимир Зеленський може найближчим часом зустрітися із російським лідером Володимиром Путіним. З пропозицією тристоронньої зустрічі політиків виступив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Таку інформацію надало видання CNN Turk.

За словами Ердогана, остаточне рішення щодо проведення переговорів мають ухвалити у Кремлі. При цьому Зеленський, як стверджує турецький лідер, прихильно ставиться до подібної пропозиції.

"Якщо пан Путін так само позитивно підійде до цього питання, сподіваюся, ми зможемо зустрітися у Стамбулі чи Анкарі. А поки що я хочу дізнатися у нього, як він дивиться на це, під час телефонних переговорів", — заявив Реджеп Ердоган.

Політик підкреслює, що такого кроку його підштовхує небажання бачити реальну війну серед найближчих сусідів. Такий розвиток подій Ердоган називає "поганим знаком".

Звісно, що остаточне рішення Кремля, як і передбачувана дата зустрічі президентів, поки невідомі.

Слід нагадати, що Туреччина вже не вперше пропонує свої послуги у якості посередника між Києвом та Москвою. Вперше про можливість провести тристоронній саміт Ердоган говорив ще на початку лютого після того, як побував із офіційним візитом у столиці України.

Також "Телеграф" писав, що Стамбул здатний замінити Мінськ як майданчик для очних переговорів Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу. Попри те, що зараз вся робота ТКГ проходить онлайн через коронавірусні обмеження, рано чи пізно до формату "face-to-face" доведеться повернутись.