Байден заявив, що Росія обрала шлях війни проти України

У Білому домі кажуть, що тільки Кремль відповідальний за все, що відбувається

Президент США Джозеф Байден оперативно відреагував на запровадження російських військ на територію Донбасу. За словами політика, російський лідер Володимир Путін власноручно розв’язав війну проти України.

Байдена цитує пресслужба Білого дому у четвер, 24 лютого.

"Молитви всього світу сьогодні ввечері [різниця в часі — ред.] з народом України, який страждає від неспровокованого та невиправданого нападу російських військових", — заявив американський президент.

За словами Джо Байдена, рішення Москви атакувати Україну призведе до катастрофічних втрат та страждань багатьох людей. Лідер Штатів сказав, що Росія "відповідальна за смерть та руйнування", які принесуть її дії.

Також у США пообіцяли, що Кремль отримає швидку та оперативну відповідь на свій крок. Америка координуватиме свої дії з європейськими союзниками.

"Завтра вранці я зустрінуся зі своїми колегами по G7", — пообіцяв Байден, додавши, що після цього виступить із заявою щодо наслідків для Російської Федерації.

Таку реакцію у американського лідера викликало рішення Путіна розпочати спеціальну військову операцію проти України. Віддавши наказ про запровадження російської армії на Донбас, глава Кремля фактично оголосив Україні війну.

Очевидці з багатьох українських міст, зокрема Києва, Одеси та Харкова, повідомляють, що чують вибухи. Соцмережі наповнюються відеозаписами, на яких відображені вогні в небі.