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Канада запроваджує жорсткі санкції проти Росії

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Джастін Трюдо Новина оновлена 24 лютого 2022, 21:25
Джастін Трюдо

Ще одна країна підтримує Україну.

Уряд Канади запровадив нові масштабні санкції у відповідь на вторгнення Росії до України.

Про це повідомляє видання Toronto.Star.

Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що санкції вводять проти 58 фізичних та юридичних осіб, включаючи представників російської еліти та членів їхніх сімей, а також ПВК Вагнера та великих російських банків.

"Нахабна зневага президента Володимира Путіна до міжнародного права, демократії та людського життя є величезною загрозою безпеці та миру в усьому світі", — сказав Трюдо.

За словами Трюдо, Канада націлена на ключових гравців путінського режиму, включаючи членів Ради безпеки Росії, а також міністрів оборони, фінансів та юстиції Росії.

Канада анулює всі дозволи на експорт до Росії та анулює існуючі дозволи.

Зазначимо, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що санкції проти Росії покажуть свій ефект.

Велика Британія запровадила блокуючі санкції проти російських авіакомпаній "Аерофлот" та банку ВТБ.

Президент США Джо Байден заявив про створення коаліції проти Росії та розширення санкційного пакета.

Теги:
#Росія #Санкції #Канада #Джастін Трюдо
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