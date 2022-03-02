Цивільне судно як щит: російські окупанти вдаються до піратства у Чорному морі

Окупанти порушують будь-які міжнародні права

У вівторок, 2 березня, стало відомо, що російські військовослужбовці вдаються до піратства в акваторії Чорного моря у рамках військової агресії проти України. Зокрема вони виставили ультиматум цивільному судну, аби те "провело" їх у якості щита до берегів Одеської області.

Таку інформацію повідомляють в пресслужбі Військово-Морських Сил ЗСУ.

Відомо, що терору російн наразі піддається судно "HELT". Наразі воно ходить під прапором Панами, а ще 20 лютого виходило із порту Чорноморська.

Судячи із останніх даних сайту vesselfinder.com, де можна відстежити положення суден, "HELT" знаходився вельми близько до одеських портів.

"HELT" на карті

Відомо, що цивільним кораблем хочуть "прикритися" наче живим щитом, аби спокійно обійти всі можливі обстріли з боку українських захисників. Якщо екіпаж "HELT" відмовить окупантам у допомозі, їх погрожуть розстріляти і потопити. Представники ВМС ЗСУ засудили такі дії противника та кваліфікували їх як морське піратство.

Зазначимо, що за перші дні війни росіяни вже захопили у полон кілька суден із цивільними особами на борту. Наразі кількість полонених українців та іноземців вимірюється десятками осіб. Додамо, що кораблі свого часу проходили поблизу острова Зміїного.