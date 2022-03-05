"Чи готові ви до ракети в АЕС?": Резніков пояснив необхідність закриття неба над Україною

Попри значну підтримку партнерів Україні важко витримувати всі авіаційні удари ворога

Зона без польотів над Україною — одне із найважливіших питань останніх кількох днів війни. Незважаючи на отриману від НАТО відмову, очільник Міноборони Олексій Резніков не припиняє спроб довести, чому небо над нашою державою варто закрити. Серед головних причин — можливий удар із повітря по Запорізькій АЕС.

Свою думку міністр висловив на власній Facebook-сторінці.

За його словами, сьогодні Європі та іншим країнам чомусь не вистачає щоденних повідомлень про вбивства, розстріли житлових кварталів, ракетні удари та інші військові злочини, які скоює Росія. На додаток до цього окупанти ще й захопили Енергодар, де знаходиться найпотужніша у Європі атомна електростанція. Це може загрожувати черговою Чорнобильською катастрофою — тільки набагато потужнішою.

"Радіоактивна хмара від аварії на Чорнобильській АЕС пройшла над європейською частиною тодішнього СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США, — нагадав чиновник. — Сьогодні ж мова йде про Запорізьку АЕС. НАЙБІЛЬШУ в Європі. Наслідки аварії на ЧАЕС з усього одним енергоблоком були катастрофічні для світу. А тепер уявіть, що станеться, якщо чергова російська ракета влучно трапить у Запорізьку АЕС, на якій ШІСТЬ енергоблоків".

Він підкреслив, що сьогодні станція знаходиться "у заручниках" російських військових. І це не можна назвати випадковістю, адже дії окупантів були цілеспрямованими.

"Якщо вибух ЗАЕС станеться, наслідки будуть руйнівними не тільки для України, а й для всього світу, — зазначив Олексій Резніков. — Тож питання: чи світ готовий до катастрофи у ШІСТЬ разів потужнішої за ЧАЕС? […] Задайте собі питання: чи готові ви просто сподіватись, що ракета не прилетить в АЕС, як вони "випадково не прилітають" в будинки і дитячі садки?"

Закриття неба над Україною Резніков вважає єдиним способом вижити — і не лише для українців, а й для жителів інших країн. Він сподівається, що іноземні партнери все ж змінять свої погляди на це питання.

Нагадаємо, що раніше із критикою дій НАТО щодо no-fly-zone в Україні виступили і президент України Володимир Зеленський, і очільник МЗС Дмитро Кулеба. Останній при цьому ще й додав, що поки є деякі окремі країни, котрі у будь-яку мить готові гарантувати Україні безпеку повітряного простору — себто підтримати закриття неба.