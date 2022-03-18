Путін вводить картки на продукти та наказав копати могили – джерело

Картки на продукти можуть ввести в найближчі кілька тижнів.

У зв’язку з санкціями та ажіотажним попитом на низку продуктів харчування президент Росії Володимир Путін віддав розпорядження скасувати вільний продаж основних продуктів та перевести країну на карткову систему.

Про це "Телеграфу" розповіло джерело у Міністерстві економічного розвитку РФ.

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За його словами, картки на продукти можуть запровадити у найближчі кілька тижнів. Після цього з вільного продажу по всій Росії зникнуть хліб, молоко, крупи, цукор, сіль, соняшникова олія та ще мінімум два десятки продуктових найменувань. Усі їх можна буде отримати лише за картками.

"Причин такого рішення – дві", – розповів співрозмовник видання.

По-перше, це ажіотажний попит на продукти, який виник у Росії. Ситуація настільки серйозна, що навіть прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував її та закликав не скуповувати цукор, гречку та туалетний папір. "Уявіть собі, які ми маємо проблеми, якщо чиновники такого рівня намагаються заспокоїти народ", — сказав представник російського міністерства.

По-друге, за його словами, якщо не ввести картки, продуктів може всім не вистачити: "Через санкції руйнується виробництво. Плюс падають рівень життя людей, доходи. Вже через місяць-два пенсіонерам та іншим вразливим категоріям населення Росії загрожує реальний голод А якщо спецоперація проти України (так у РФ називають вторгнення своїх військ в Україну, — ред.) триватиме ще кілька місяців, то не тільки їм".

Крім того, за словами джерела, до нього дійшли чутки, що у Росії збираються масово копати могили.

"Це теж розпорядження президента. Здебільшого їх копатимуть у прикордонних з Україною областях – Білгородській, Курській та інших. Напевно, приховуватимуть великі втрати внаслідок бойових дій та ховатимуть там військових, щоби багато похоронок не надсилати. Але є чутки, що могили копатимуть і в найбідніших регіонах Росії. Особисто моє припущення — готуються до зростання смертності серед пенсіонерів, інвалідів та інших уразливих категорій населення. Падіння рівня життя через війну та санкції може до такого призвести", — додав російський чиновник.

Раніше повідомлялося, що в Росії безпрецедентно злетіли ставки з іпотеки. Купити квартиру коштує вже втричі дорожче. Крім того, "нещасні" росіяни скаржаться, що через війну проти України не можуть полетіти на відпочинок за кордон.