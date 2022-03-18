Путин вводит карточки на продукты и приказал копать могилы – источник

Карточки на продукты могут ввести в ближайшие несколько недель

В связи с санкциями и ажиотажным спросом на ряд продуктов питания президент России Владимир Путин отдал распоряжение отменить свободную продажу основных продуктов и перевести страну на карточную систему.

Об этом "Телеграфу" рассказал источник в Министерстве экономического развития РФ.

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По его словам, карточки на продукты могут ввести в ближайшие несколько недель. После этого из свободной продажи по всей России исчезнут хлеб, молоко, крупы, сахар, соль, подсолнечное масло и еще минимум два десятка продуктовых наименований. Все их можно будет получить только по карточкам.

"Причин такого решения — две", — рассказал собеседник издания.

Во-первых, это ажиотажный спрос на продукты, который возник в России. Ситуация настолько серьезная, что даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал ее и призвал не скупать сахар, гречку и туалетную бумагу. "Представьте себе, какие у нас проблемы, если чиновники такого уровня пытаются успокоить народ", — сказал представитель российского министерства.

Во-вторых, по его словам, если не ввести карточки, продуктов может всем не хватить: "Из-за санкций рушится производство. Плюс падают уровень жизни людей, доходы. Уже через месяц-два пенсионерам и прочим уязвимым категориям населения России грозит реальный голод. А если спецоперация против Украины (так в РФ называют вторжение своих войск в Украину, — ред.) продлится еще пару месяцев, то не только им. Поэтому вынуждены вводить карточки. Люди будут полуголодные, но всем какие-то продукты достанутся".

Кроме того, по словам источника, до него дошли слухи, что в России собираются массово копать могилы.

"Это тоже распоряжение президента. В основном их будут копать в приграничных с Украиной областях – Белгородской, Курской и других. Наверное, будут скрывать большие потери в результате боевых действий и хоронить там военных, чтобы много похоронок не присылать. Но есть слухи, что могилы будут копать и в самых бедных регионах России. Лично мое предположение – готовятся к росту смертности среди пенсионеров, инвалидов и других уязвимых категорий населения. Падение уровня жизни из-за войны и санкций может к такому привести", — добавил российский чиновник.

Ранее сообщалось, что в россии беспрецедентно взлетели ставки по ипотеке. Купить квартиру стоит уже втрое дороже. Кроме того, "несчастные" россияне жалуются, что из-за войны против Украины не могут улететь на отдых за границу.