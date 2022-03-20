Окупанти викрали ще одного українського чиновника

Членом місцевого самоврядування посадовець є вже втретє

В Енергордарі Запорізької області російські окупанти викрали першого заступника мера Івана Самойдюка через відмову співпрацювати. Із ним відсутній зв'язок із 19 березня, на роботі він не з'являвся, у якому наразі стані перебуває — невідомо.

Така інформація стала відома від Енергодарського міського голови Дмитра Орлова.

Як написав посадовець, 20 березня місцева влада отримала підтвердження, що Самойдюк знаходиться у полоні російських нацистів. Таким чином путінська армія намагається психологічно тиснути на місцеве населення, аби змушувати їх до співпраці.

Орлов попередив: такі дії — лише початок, і зупинятися загарбники не планують. Він закликав усіх бути максимально обережними, особливо місцевих публічних осіб, які відверто висловлюють свою позицію щодо війни, влаштованої росією.

Також мер Енергодара закликав населення виходити на мітинги, щоб показати — доля кожного українця важлива. Також це послужить сигналом для російських військ стосовно того, що співпрацювати місто все ще не збирається.

Додамо, що 58-річний Іван Самойдюк, який викрадений росіянами, неодноразово був членом місцевого самоврядування. У 2012-у він півроку був секретарем Енергодарської міської ради, із жовтня 2014-го по грудень 2015 року — першим заступником міського голови. Повернувся на цю посаду він із 29 грудня 2020-го.

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Додамо, що наразі ще також лишається невідомою доля мінімум двох мерів українських містечок, які знаходяться у російському полоні. Це очільник Великого Бурлюка, що на Харківщині, Віктора Терещенка, а також міський голова Скадовська Олександр Яковлев.