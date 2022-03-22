Рус

У Зеленського назвали фатальну помилку путіна з Україною

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
212
Михайло Подоляк Новина оновлена 22 березня 2022, 08:17
Михайло Подоляк

росіяни не збагнули, що Україна розвивається своїм шляхом

росія серйозно прорахувалася щодо України — там не вірно оцінили і становище в країні, і виявили нерозуміння сучасного світу. Про це свідчить рівень аналітики, який був у росії перед вторгненням у лютому.

Про це розповів радник офісу президента Михайло Подоляк, описуючи свої враження від переговорів із росією.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Він зазначає, що вони припустилися фатальних помилок в оцінці як своїх ресурсів, так і українських. Окремо Подоляк зупинився на тому, що вісім років перед повномасштабною війною жила в полоні стереотипів. Перелом їх іде дуже тяжко.

Зазначимо, що однією з популярних помилок було те, що російські війська в Україні чекають. Після того як початок війни показав, що їм не тільки не раді, а й успішно ліквідують окупантів у росії з’явилася проблема із забезпеченням армії новими солдатами замість убитих, а також масовим явищем стало дезертирство із збройних сил Росії.

Як раніше писав "Телеграф", у росії центральними телеканалами заявляли, що "денацифікують" Україну і не стріляють у мирних громадян — цю заяву можна спростувати одним фото, як ракета росіян потрапила в раковину приватного будинку на Харківщині.

Теги:
#Україна #Росія #Михайло Подоляк
Українські воїни на варті свободи країни
Україна
Ворог атакує на сході: свіжі карти боїв в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українські воїни на варті свободи країни
Ворог атакує на сході: свіжі карти боїв в Україні
Дата публікації
Категорія
Українці відбили багато атак за добу та самі місцями контратакували
Російські військові сотнями біжать від українців із поля бою — Генштаб ЗСУ
Дата публікації
Категорія
Рашисти увійшли на околиці міста
Місто в диму та техніка рф на околицях: як живе окупований Маріуполь (фото)
Дата публікації
Категорія
Одна з головних нестач російських окупантів — паливо
На Заході вказали на серйозні проблеми "другої армії світу" в Україні
Дата публікації
Категорія
Українські військові 27-ий день поспіль відбивають атаки російських окупантів
Війна - день 27: Захід заговорив про системи ППО для України, поки окупанти кидають бомби на українські міста