У Зеленського назвали фатальну помилку путіна з Україною

росіяни не збагнули, що Україна розвивається своїм шляхом

росія серйозно прорахувалася щодо України — там не вірно оцінили і становище в країні, і виявили нерозуміння сучасного світу. Про це свідчить рівень аналітики, який був у росії перед вторгненням у лютому.

Про це розповів радник офісу президента Михайло Подоляк, описуючи свої враження від переговорів із росією.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Він зазначає, що вони припустилися фатальних помилок в оцінці як своїх ресурсів, так і українських. Окремо Подоляк зупинився на тому, що вісім років перед повномасштабною війною жила в полоні стереотипів. Перелом їх іде дуже тяжко.

Зазначимо, що однією з популярних помилок було те, що російські війська в Україні чекають. Після того як початок війни показав, що їм не тільки не раді, а й успішно ліквідують окупантів у росії з’явилася проблема із забезпеченням армії новими солдатами замість убитих, а також масовим явищем стало дезертирство із збройних сил Росії.

Як раніше писав "Телеграф", у росії центральними телеканалами заявляли, що "денацифікують" Україну і не стріляють у мирних громадян — цю заяву можна спростувати одним фото, як ракета росіян потрапила в раковину приватного будинку на Харківщині.