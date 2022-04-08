Одіозного нардепа затримали за дебош і змусили вибачатися: у мережі з’явилися відео

Політик уже не вперше опиняється в епіцентрі скандалу

Народного депутата Олександра Юрченка, який раніше був членом фракції "Слуга народу", було затримано в четвер, 7 квітня, на одному зі столичних блок-постів. Військовослужбовцям довелося "скрутити" політика через його не надто адекватну поведінку.

Перші подробиці стали відомі завдяки депутату Київради Олександру Погребиському.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

За його словами, Юрченко влаштував справжню провокацію на блок-посту, почавши лаятися з одним із хлопців. Зрештою, він схопився за кулемет, з яким військовослужбовець ніс службу.

Посвідчення нардеп не показував, як і не представлявся.

"Він себе вважає всесильним, бо вважає, що має право ображати військових та виривати у них зброю з рук. Але хлопці відреагували миттєво. І затримали порушника", — наголосив Погребиський.

Також київський депутат додав, що після того, як ситуацію прояснили, Юрченка вибачився та його відпустили, він незабаром опинився у поліцейській дільниці. Там він подав заяву на військових, які його затримали.

Слід зазначити, що, за інформацією "Української правди", конфлікт спалахнув після того, як машина Юрченка виявилася припаркованою біля варти тероборони. Чергові попросили водія від’їхати, що він зробив, але самому народному обранцю це не сподобалося. Він сперечався, намагався дізнатися, хто тут головний, а на прохання заспокоїтися не реагував. Утихомирити буйного нардепа вдалося лише попереджувальним пострілом у повітря та подальшим затриманням.

При собі в нього знайшовся пістолет ПМ, на який документів він не мав. Патрони йому не повернули — для безпеки.

Також слід зазначити, що поліцейські вже приїжджали до військових, щоб з’ясувати інформацію.

Зазначимо, що Олександр Юрченко є частим героєм різних скандалів. За час свого депутатства він уже був заарештований за підозру у хабарництві, хоча незабаром і був випущений на волю, а через пару місяців взагалі позбувся електронного браслета. Він був учасником бійок у парламенті та на території столиці, а пізніше взагалі потрапив у ДТП у Львові, після якого напав на людину.

Додамо ще й те, що за час війни це вже не перший випадок, коли тероборона затримує нардепів. "Старт задав" представник "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич, якого підозрювали у зливі координат та розташування блок-постів. Незабаром переданий СБУ політик став героєм численних мемів.