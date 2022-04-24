Рус

Росіяни викрали спостерігачів ОБСЄ: де це сталося

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
147
Деталі про стан полонених співробітників місії поки не повідомляють Новина оновлена 24 квітня 2022, 06:46
Деталі про стан полонених співробітників місії поки не повідомляють

Місцеперебування затриманих не розголошується

Декілька представників спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) на Донбасі, які мали евакуюватися ще на початку березня, виявилися захоплені російськими окупантами. Їх тримають у полоні вже якийсь час, про їхній стан нічого невідомо.

Новини повідомили у пресслужбі ОБСЄ на офіційній Twitter-сторінці місії.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Як зазначають представники місії, факт викрадення їхніх колег викликає у них надзвичайний занепокоєння. Наразі вони використовують усі можливі способи та дипломатичні канали, щоб мати змогу звільнити заручників.

Все, що відомо про насильно позбавлених волі людей, — їх було викрадено з окупованих Донецька та Луганська.

Цілком імовірно, що полон представників ОБСЄ є своєрідною помстою за позицію організації щодо війни в Україні та російського повномасштабного вторгнення. Нагадаємо, що в Місії випустили звіт за перший місяць війни Росії проти українців, в результаті звинувативши російську армію у військових злочинах.

Особливу увагу ОБСЄ зараз приділяє напівзруйнованому Маріуполі. Зазначимо, що нещодавно члени організації розповіли, чи могла бути застосована проти маріупольців хімічна зброя і якщо так, то яка.

Теги:
#Донецьк #Луганськ #ОБСЄ #Донбас #Полон
Окупантам в Україні не раді
Україна
Україна контратакує на півдні та сході, а росія "продавлює" на Донбасі: свіжі карти боїв
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Окупантам в Україні не раді
Україна контратакує на півдні та сході, а росія "продавлює" на Донбасі: свіжі карти боїв
Дата публікації
Категорія
Прем’єр Великобританії Борис Джонсон та президент України Володимир Зеленський
Зеленський та Джонсон обговорили гарантії безпеки України та поставки зброї: подробиці
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський на пресконференції у метро Києва
Переговори з рф, війна і загроза ядерного удару: 11 основних тез з пресконференції Зеленського У метро
Дата публікації
Категорія
ЗСУ відновили контроль над частиною Херсонщини
Українські війська звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині: подробиці
Дата публікації
Категорія
Війна росії проти України триває вже два місяці
Війна — день 60: Україна бореться вже два місяці, а окупанти продовжують обстрілювати мирні міста