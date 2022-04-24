Росіяни викрали спостерігачів ОБСЄ: де це сталося

Місцеперебування затриманих не розголошується

Декілька представників спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) на Донбасі, які мали евакуюватися ще на початку березня, виявилися захоплені російськими окупантами. Їх тримають у полоні вже якийсь час, про їхній стан нічого невідомо.

Новини повідомили у пресслужбі ОБСЄ на офіційній Twitter-сторінці місії.

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Як зазначають представники місії, факт викрадення їхніх колег викликає у них надзвичайний занепокоєння. Наразі вони використовують усі можливі способи та дипломатичні канали, щоб мати змогу звільнити заручників.

Все, що відомо про насильно позбавлених волі людей, — їх було викрадено з окупованих Донецька та Луганська.

Цілком імовірно, що полон представників ОБСЄ є своєрідною помстою за позицію організації щодо війни в Україні та російського повномасштабного вторгнення. Нагадаємо, що в Місії випустили звіт за перший місяць війни Росії проти українців, в результаті звинувативши російську армію у військових злочинах.

Особливу увагу ОБСЄ зараз приділяє напівзруйнованому Маріуполі. Зазначимо, що нещодавно члени організації розповіли, чи могла бути застосована проти маріупольців хімічна зброя і якщо так, то яка.