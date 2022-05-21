США не будуть поставляти новітні ЗРК Patriot до України, — джерело прояснило ситуацію

Публікації в закордонній пресі викликали бурхливе обговорення, однак такої зброї ЗСУ, на жаль, поки не отримають

Увечері у п'ятницю, 20 травня, українські ЗМІ та блогери з посиланням на видання The Washington Post захоплено повідомили про те, що США планують поставити в Україну сучасні зенітно-ракетні комплекси "Patriot". Однак джерела "Телеграфу" цю інформацію спростовують. Спробуємо розібратись.

З чого все почалось

WP вказало, що половина з передбачених 40 мільярдів доларів пакету допомоги від США нібито будуть направлені на закупівлю передових систем озброєння, на кшталт згаданих систем ППО Patriot та далекобійної артилерії.

Зазначимо, що впевненості у тому, що це не фейк, додав голова ОП Андрій Єрмак, який у своєму Телеграмі опублікував фото комплексу Patriot з короткою фразою "Чекаємо" (пост досі "висить").

Чому поставка Patriot до України малоймовірна

Ще ввечері 20 травня в українських експертних колах здивувались такому рішенню, оскільки на такі комплекси велика черга в Штатах та інших країнах НАТО, та й військові мають навчитись ефективно використовувати це озброєння.

"У 2017 році Польща уклала із США контракт на постачання двох ЗРК Patriot у складі двох батарей кожний. Постачання цих комплексів заплановано (увага) на кінець 2022 року. Тобто їх ще не доставили, попри виплачені гроші. А нам двох дивізіонів мало, нам їх треба хоча б з десяток. То коли ми їх отримаємо з такими темпами? І друга проблема. Початкова готовність до використання цих комплексів у Польщі запланована на кінець 2023 року. Отже, виникає питання, якщо ми отримаємо ці ЗРК завтра, то коли ми будемо готові їх використовувати, навіть якщо підготовка персоналу вже йде?", — пише на своїй сторінці у Facebook військовий оглядач Денис Попович.

ЗМІ помилились?

У суботу зранку лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який є керівником переговорної групи з росіянами, публічно заявив, що інформація про поставки новітнього ППО до України наразі не відповідає дійсності.

Високопоставлене джерело "Телеграфу" в українській владі підтвердили слова Арахамії.

"Ми дійсно просили США надати Україні Patriot, однак зараз можу констатувати, що таких поставок ми не чекаємо, — говорить співрозмовник видання. — Навіть якщо таке рішення буде прийнято, то терміни поставок можуть розтягнутись на роки", — констатував чиновник.

Варто зазначити, що Україна з перших днів повномасштабного вторгнення зверталась до Заходу з проханням закрити небо над нашою країною, щоб врятувати мирне населення від бомбардувань та ракетних обстрілів. Потім президент Володимир Зеленський та інші представники просили надати системи ППО для того, щоб Україна сама могла ефективно збивати російські ракети та літаки. В тому числі йшлося про поставки систем Patriot.

Зазначимо, що точна інформація про поставки озброєння від партнерів не розголошується або стає відомою вже після самої доставки. Так, наприклад, наразі на українських фронтах активно використовуються сучасні гаубиці М-777. Результати їх роботи можете подивитись тут. Також 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз, який має забезпечити Україну озброєнням для війни проти росіян.