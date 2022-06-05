Арестович розповів, скільки українців можуть воювати за армію рф

Багатьом солдатам та офіцерам супротивника Україна добре знайома

Російське військове командування ретельно відбирало генералів, яких відправляли на війну в Україні. За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, найбільше уваги приділялося тим людям, які мають українське коріння або будь-які інші зв’язки з нашою країною. Таке рішення було стратегічним кроком армії супротивника.

Більше подробиць цієї витівки військовий експерт розкрив у свіжому випуску програми "Фейгін LIVE" в ніч проти 5 червня, передає "Телеграф".

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Арестович пояснює, що росіяни діють за принципом найменшого спротиву. Ті, хто пов’язані з Україною, добре знають місцевість, розуміють наш менталітет, здатні складати психологічні портрети. За словами експерта, це серйозний стратегічний фактор.

До того ж багато офіцерів з України та росії могли бути колись навчатися разом або просто познайомитися під час воєнного минулого. До того ж, у лавах армії рф дуже багато колишніх випускників різних українських військових училищ та інших навчальних закладів.

"Генерали один одного знають, зрозуміло, хто навпаки, що можуть робити, і неформальний контакт можна встановити, раптом щось знадобилося", — говорить Арестович.

При цьому він додає, що на особливе співчуття росіян розраховуватися не доводиться. І тут не має значення ні їхнє походження, ні їхні прізвища.

"У нас є хрестоматійний приклад льотчика, який бомбив власну маму. У цьому прикладі російська армія працює як система, яка вимиває будь-які сантименти. Тобто там, що маму побомбити, що дітей — жодних проблем немає ні в кого. Тут сподіватися на те, що у них є якісь сентименти, не доводиться", — наголошує Олексій Арестович.

Водночас не варто забувати, що серед російських військових все одно знаходяться люди, які активно допомагають ЗСУ. За словами військового експерта, у всіх своя мотивація: комусь потрібні гроші, хтось хоче отримати зв’язки або компромат, а хтось справді є ідейним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, ким, за словами Арестовича, зараз доводиться комплектувати російську армію і чому термін їхнього життя на фронті не перевищує одного-два тижнів.

Також ми писали про те, яким чином додаються нові бійці до лав легіону "Свобода росії", який воює на боці України.