Байден відреагував на ракетний удар росії по Києву

Свою думку політик висловив, перебуваючи на території Німеччини

Американський президент Джозеф Байден, який прибув до Європи на саміт країн "Великої сімки", прокоментував масований ракетний удар по Києву, що стався вранці 26 червня. На думку політика, такою поведінкою росіяни вкотре довели своє варварство, дуже характерне для них.

Очільника Білого Дому, який висловив своє ставлення до трагедії перед засіданням західних партнерів України, цитує агентство Reuters. Варто зазначити, що політик був небагатослівним у своїй реакції.

"Це, швидше, їхнє [росіян — ред.] варварство", — охарактеризував він ранкові ракетні атаки по українській столиці.

Також варто додати, що, прибувши до Німеччини на засідання G7, Джо Байден окремо звернувся до європейських колег. Він закликав їх не здаватися перед російською агресією та "триматися разом". На його думку, диктатор володимир путін сподівається на розкол усередині країн НАТО, а також "Великої сімки".

"Але цього не сталося, і не станеться", — переконаний Байден.

До речі, коментарі американського президента про варварство російської армії дуже прохолодно сприйняли користувачі мережі серед українців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає постраждалий будинок у Шевченківському районі Києва. На місці надзвичайної події відвідав наш фотокореспондент.

Також ми докладно писали про те, хто постраждав під час ракетної атаки на українську столицю.