"Крим коштуватиме росіянам дуже дорого": Геращенко розповів, до чого йде війна

Росіяни заплатять високу ціну за своє посягання на чужу територію, стверджує чиновник

Україна найближчим часом сподівається надходження додаткових партій озброєння від західних партнерів. І доки частина з отриманої зброї вже успішно застосовується на фронті після додаткового навчання, українські політики ведуть свою "битву" на дипломатичному рівні. Наприклад, як радник глави МВС Антон Геращенко — попереджаючий росіян про те, наскільки дорогими для них виявляться окупація Криму та спроба захопити Донбас.

Докладніше про це чиновник розповів у свіжому ефірі "Невзорівських серед" російському журналісту Олександру Невзорову. За словами Геращенка, на тимчасово окупованих територіях України вже помітна паніка росіян, які останні вісім років сподівалися на свою безкарність.

Наразі основним чинником для перелому війни Геращенко вважає надходження більшої кількості західного озброєння. Він переконаний — активні постачання військової допомоги допоможуть ЗСУ перейти у контрнаступ у різних напрямках. Це, пояснює радник міністра, видно вже зараз — по знищенню вишок з радіолокаційним обладнанням чи спецоперації на острові Зміїний.

"Прийде трохи більше зброї, Україна перейде в наступ і викине з території українського Донбасу росію", — прогнозує Геращенко, натомість підкреслюючи, що з Кримом ситуація буде складнішою.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Закінчення цієї війни без визволення Криму неможливе Нардеп V, VI та VII скликань, екс-заступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко спеціально для "Телеграфа":

При цьому чиновник підкреслює, що окупація півострова обійдеться Росії "дуже дорого". Це і санкції, які будуть продовжені на потрібну кількість років, і величезні удари по російській економіці (до 500 млрд доларів), і проблеми в самому Криму.

"Росіяни перестають їздити до Криму, вони вже поїхати туди не можуть, літаки не літають, курортного сезону немає", — пояснює Антон Геращенко.

Замітилися і колаборанти, зазначає він. Це нібито видно за кримськими оголошеннями, кількість яких про продаж нерухомості рекордно злетіла. При цьому продають переважно за половину, а то й чверть ціни.

"Вкрадене доведеться повернути, — підкреслює Геращенко. — Ще й заплатити репарації кожному загиблому. За кожного загиблого ми вимагатимемо по мільйону доларів з російського бюджету. Нема грошей, віддаватимете нафтою або газом".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що українська влада більше не бачить проблем у можливому звільненні Криму військовим шляхом. Це пов’язано із зміною підходу до політики після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

А поки що росіяни продовжують кошмарити на півострові всіх, хто, на їхню думку, може виявитися "пособником" українців. Так нещодавно постраждав власник одного із СТО, який відмовився обслужити російських військових.