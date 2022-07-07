Банкноти євро роблять людей імпотентами, а монети – хворими: чим Борис Джонсон запам’ятався як журналіст

Борис Джонсон ніколи не ліз за словом у кишеню

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у четвер, 7 липня, заявив про свою відставку. На посаді прем’єр-міністра він працював майже три роки, з 24 липня 2019 року.

Джонсон є одним із найзатятіших прихильників України серед європейських політиків і заявляв про довгострокову економічну катастрофу у разі перемоги путіна над Україною. Неодноразово попереджав про це лідерів ЄС.

Однак Борис Джонсон відомий не лише як британський прем’єр-міністр, а й як журналіст. При цьому його кар’єра журналіста була яскравою, супроводжувалася неоднозначними публікаціями і почалася 1987 році у "Таймсі".

І вже на самому старті відзначилася скандалом. Він вставив у статтю про палац короля Едуарда II нібито цитату історика Коліна Лукаса. Останній був ще й хрещеним батьком майбутнього прем’єр-міністра. Редактор, дізнавшись про це, одразу звільнив Джонсона.

Працюючи у Брюсселі на The Daily Telegraph, Борис зарекомендував себе як один із небагатьох журналістів-євроскептиків.

Він присвячував свої статті таким міфам про Євросоюз, як бажання заборонити британські сосиски чи стандартизувати розміри презервативів, бо в італійців пеніси менші. Розповідав про те, що Брюссель найняв нюхачів, щоб переконатися, що єврогній пахне однаково, що єврократи збираються диктувати допустиму кривизну бананів та межі потужності пилососів, а також наказати жінкам повертати свої старі секс-іграшки.

Також Джонсон писав, що банкноти євро роблять людей імпотентами, а монети євро – хворими.

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Багато його колег-журналістів критикували його статті, підозрюючи Джонсона в навмисній дискредитації Єврокомісії.

Яскравий неповторний стиль зробив Джонсона улюбленим журналістом видатного прем’єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер. У той же час її наступнику, єврофілу Джону Мейджору доводилося витрачати значну частину свого робочого часу на відповіді-спростування слів Джонсона.

Нагадаємо, чинний глава Міністерства закордонних справ Ліз Трасс заявила, що Великобританія не зупиниться, доки Україна не переможе у війні з росією