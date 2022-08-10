Є три версії: Корбан пояснив, за що Зеленський міг позбавити його громадянства України

Усі причини, які могли б спонукати президента підписати указ про позбавлення Корбана громадянства, вельми політичні

Вже майже три тижні минуло з моменту, коли очільника штабу тероборони Дніпра Геннадія Корбана не впустили до України, залишивши його без паспорта. Згодом стало відомо, що чиновника позбавили українського громадянства, і це було здійснено за згоди президента Володимира Зеленського. При цьому Корбан переконаний, що обов'язково повернуться до України, як її громадянин, адже любить цю країну та бажає їй перемоги у війні. А мотиви інциденту зі своїм громадянством — яких усього називає три, вважає суто політичними.

Про це він розповів у інтерв'ю журналістам "ВВС Україна". За словами Геннадія Корбана, він не давав жодних законних підстав для того, аби у нього вилучили паспорт та залишили його особою без громадянства. Тому якщо за повернення українських документів йому доведеться "воювати" у суді, він готовий це робити.

Усього ж очільник штабу тероборони Дніпра переконаний, що є три основні можливі причини, які спонукали центральну владу позбавити його громадянства.

◘ ЗУСТРІЧ ІЗ КОНГРЕСВУМЕН ВІКТОРІЄЮ СПАРТЦ. Під час однієї із поїздок в Україну Спартц, яка має конфлікт із очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком, була у Дніпрі. І так вийшло, що завітала до штабу оборони міста, де знаходився і Геннадій Корбан. Чоловік зізнається — не міг відмовити у зустрічі політикині, яка не тільки має українське коріння, а ще й була особисто присутня під час підписання ленд-лізу для України.

"Ми говорили переважно про те, як потрібно комплектувати бойові бригади озброєнням. І як треба складати заявки. Тобто не можна дати заявку — дайте нам 500 танків, 700 ракет, 800 систем таких і 25 літаків — ну такого не буває. І вона пояснювала мені потім, що озброєння постачається під завдання. […] І ці завдання — це ж планування, це не просто так, що сьогодні командир піднявся зранку і каже — атакуємо тут", — говорить Корбан.

Также він підкреслив, що не обговорював із американкою ні Офіс президента, ні загальні події в Україні, ні жодні внутрішньополітичні події.

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◘ ДРУЖБА ІЗ ЮРІЄМ БУТУСОВИМ. Геннадій Корбан говорить, що справді має гарну дружбу із цим відомим українським журналістом. При чому тягнеться вона щонайменше із 2019 року.

"Це не означає, що я маю відношення до Цензор.НЕТ, яке належить Бутусову", — підкреслює дніпровський чиновник, стверджуючи, що для Бутусова найголовнішим є справедливість, а не гроші.

Юрій Бутусов, за словами Корбана, частенько зупинявся у нього вдома, їдучи з фронту чи на фронт. Це могло комусь не сподобатися у вищому ешелоні влади, адже редактор "Цензор.НЕТ" відомий своєю критикою рішень президента та уряду.

◘ ЕКОНОМІЧНИЙ УСПІХ ДНІПРА. Геннадій Корбан говорить, що під час повномасштабної війни з росією у Кабміну та регіональної влади виникли деякі непорозуміння. Особливо тоді, коли великі міста активно включилися у допомозі армії та мирному населенні. Це і розміщення військових, і уладнання медичної логістики, і прийом тіл загиблих, і десятки інших питань. Найгіршим у цьому є те, що комунікація із вищою владою дуже часто відсутня.

"З першого дня кожне місто, кожна регіональна влада прийняла так звану програму допомоги, програму тероборони. Гроші, що були у бюджетах, капітальні витрати, можна легко витрачати на армію, на територіальну оборону. Що, власне, і було зроблено, принаймні у Дніпрі, — розповідає Корбан. — Я вам скажу, що Дніпро на 1 серпня перевиконав бюджет. Це свідчить про що? Про те, що економіку переставили на воєнні рейки. І це є унікальна ситуація. Немає жодного міста, яке могло б повторити цей унікальний досвід! Країна не може повторити цей унікальний досвід. А Дніпро вийшов із плюсом. […] Це нікому не сподобалося, я не знаю чому…"

Найбільш логічним сам Геннадій Корбан вважає саме третій варіант. Водночас він чекає того, що непорозуміння із позбавленням його громадянства буде владнано, адже влада зрозуміє власні помилки. Якщо ж ні — він планує повернути своє право називатися українцем юридично через суд, скільки б це часу не зайняло (у перспективі — від двох до п'яти років).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де знаходився Корбан після того, як його не пустили до України, та які подальші плани на життя він має. Додамо, що за кілька тижнів він устиг змінити країну, зрештою опинившись у Великій Британії.