Зеленський вперше прокоментував історію з громадянством Корбана

Глава держави заявив, що все відбулося у рамках чинного законодавства

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував тему позбавлення громадянства керівника штабу територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана. На думку глави держави, нічого незвичного не відбулося.

Про це у четвер, 28 липня, Зеленський заявив на спільній з президентом Литви пресконференція у Києві. Журналісти поцікавилися, чи можливий перегляд рішення про позбавлення Корбана громадянства і якщо ні, то чи може він пояснити мотиви цього рішення "щоб уникнути спекуляцій".

"По-перше: жодних спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес, і все відбувається постійно в рамках чинного законодавства", — заявив президент України.

Нагадаємо, що проблеми з перетином кордону України у Геннадія Корбана виникли після того, як урядовець потрапив до переліку тих осіб, яких Зеленський таємним указом позбавив українського громадянства. На польсько-українському кордоні у Корбана вилучили закордонний паспорт, зазначивши, що він недійсний. Після цього голова тероборони Дніпра був змушений повернутися до Польщі, звідки приїхав на кордон. За його словами, прориву кордону влаштовувати він не збирається, але він таки хоче повернутися в Україну. Тепер у документах Корбана стоїть позначка "особа без громадянства".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що громадянство України міг втратити й бізнесмен Ігор Коломойський. З його паспортом теж відбулася дивна ситуація.