Зеленский впервые прокомментировал историю с гражданством Корбана

Глава государства заявил, что все произошло в рамках действующего законодательства

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал тему лишения гражданства руководителя штаба территориальной обороны Днепра Геннадия Корбана. По мнению главы государства, ничего необычного не произошло.

Об этом в четверг, 28 июля, Зеленский заявил на совместной с президентом Литвы пресс-конференции в Киеве. Журналисты поинтересовались, возможен ли пересмотр решения о лишении Корбана гражданства и если нет, может ли он объяснить мотивы этого решения "во избежание спекуляций".

"Во-первых: никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс, и все происходит постоянно в рамках действующего законодательства", — заявил президент Украины.

Напомним, что проблемы с пересечением границы Украины у Геннадия Корбана возникли после того, как чиновник попал в список тех лиц, которых Зеленский тайным указом лишил украинского гражданства. На польско-украинской границе у Корбана изъяли загранпаспорт, отметив, что он недействителен. После этого глава терробороны Днепра был вынужден вернуться в Польшу, откуда приехал на границу. По его словам, прорыва границы устраивать он не собирается, но он хочет вернуться в Украину. Теперь в документах Корбана стоит отметка "лицо без гражданства".

Ранее "Телеграф" сообщал, что гражданство Украины мог потерять и бизнесмен Игорь Коломойский. С его паспортом тоже произошла странная ситуация.