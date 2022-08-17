Шмигалю таки світить відставка? "Телеграф" дізнався ім’я претендента на посаду прем’єра

На Шмигаля можуть "повісити" відповідальність за міністрів, які втекли через війну за кордон

Розмови про ймовірну відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля або й зовсім всього українського уряду ходять уже тривалий час. Шмигаль був ідеальний на своєму місці для президента Володимира Зеленського, але лише до війни. Зараз політичні рішення стають складнішими, а отже, вимагають радикальніших рішень. Як, наприклад, заміна нинішнього глави уряду на Олександра Кубракова, який нині очолює Міністерство інфраструктури України.

Ім’я цієї конкретної людини прозвучало у розмові кореспондента "Телеграфа" з людиною, наближеною до урядової верхівки нашої країни. Наш співрозмовник зазначив, що питання відставки Шмигаля вже давно обговорюється у кулуарах, проте йому ніяк не могли знайти заміни.

При цьому про відставку всього Кабінету міністрів не йдеться. Все тому, що в цій команді є кілька осіб, які більш ніж влаштовують Зеленського на посаді. Це і голова Мінцифри Михайло Федоров, і керівник МЗС Дмитро Кулеба, і міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Проте є й ті, хто встиг потрапити у немилість у лідера держави.

Насамперед, йдеться про тих очільників міністерств, які під час повномасштабного вторгнення рф в Україну чомусь опинилися за кордоном. Також не надто багато вдоволення викликають ті особи, яким дуже складно працювати в умовах бойових дій. До того ж, однією з причин, яка може спричинити відставку Шмигаля, ймовірно, стане складна економічна ситуація вже цієї осені.

"На когось це потрібно буде звалити. Чому б не на Шмигаля? — зізнається "Телеграфу" наш респондент. — Його вже давно думають відправити у відставку, але питання було в тому, хто його може замінити. Зараз президент схиляється у бік Кубракова. Він ефективно показав себе у своїй сфері (ймовірно, мова про "Велике будівництво" — ред.), навіть займався переговорами щодо зерна".

Співрозмовник видання також стверджує, що Кубраков має добрі зв’язки як із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, так і з його заступником Кирилом Тимошенком.

Також у переліку претендентів на високу посаду був голова Міністерства розвитку громад та територій України Олексій Чернишов. Проте, на думку джерела, цей чиновник навряд чи винесе подібну відповідальність, навіть незважаючи на "розвиток бурхливої діяльності".

Зазначимо, що ще кілька місяців тому на крісло прем’єр-міністра нібито претендувало одразу п’ятеро людей. Що цікаво — у компанію чоловіків затесалася навіть одна жінка.

Більш детально про те, які зміни можуть очікувати на українську політику найближчим часом читайте у нашому докладному аналітичному матеріалі: "Зеленський хоче зняти Залужного, а на Україну чекає новий прем’єр: які кадрові ротації готують найближчим часом"