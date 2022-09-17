"Слуга народа" з'явився на людях із символом рашизму на одягу: у мережі розгорівся скандал

Задорожній був на гостем на святі на Сумщині

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну загарбники почали активно використовувати літери "Z" та "V" на позначення своєї техніки, тож невдовзі ці символи заборонили для використання. Проте, здається, не кожен знає їхнє значення.

Так, народний депутат України від фракції "Слуга Народу" Микола Задорожній з'явився на святі в Тростянецькому лісгоспі на Сумщині у светрі, на якому зображена велика літера V. Його дії одразу засудили в Інтернет-мережі. Зокрема це прокоментував і український дипломат, ексміністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Фейсбук.

"Якби народного депутата від Слуги Народу Миколу Задорожного сьогодні застрелили в Тростянці, прийнявши за окупанта з літерою V на грудях — абсолютна більшість українців вперше би дізналася про його існування. Але якщо в людини немає ні мізків, ні совісті — йому або в парламент, або в уряд. Більше йому роботи ніде не знайти, а на фронт покидьків відправляє лише росія", — написав він.

Микола Задорожній з символом рашизму

На шквал невдоволення в соціальних мережах відреагував і сам нардеп на своїй сторінці у Фейсбук, де вибачився перед українцями.

"Дякую за увагу і слушні зауваження, щодо мого вбрання на деяких заходах, що відбувалися сьогодні в лісових господарствах Сумщини! Прошу вибачити мою необачність! Певен, що ті хто зі мною спілкуються особисто, знають мою давню проукраїнську позицицію, бажання і дії для якнайшвидшої Перемоги України над ворогом!" — повідомив Задорожній.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у росії шалені патріоти почали продавати цуценят з символами "Z", які тварини мають на хутрі.