"Слуга народа" появился на людях с символом рашизма на одежде: в сети разгорелся скандал

Задорожный был на гостем на празднике в Сумской области

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину захватчики начали активно использовать буквы "Z" и "V" для обозначения своей техники, поэтому вскоре эти символы запретили использовать. Однако, похоже, не каждый знает их значение.

Так, народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа" Николай Задорожний появился на празднике в Тростянецком лесхозе Сумской области в свитере, на котором изображена прописная буква V. Его действия сразу осудили в Интернет-сети. В частности, это прокомментировал и украинский дипломат, эксминистр инфраструктуры Владимир Омельян на своей странице в Фейсбук.

"Если бы народного депутата от Слуги Народа Николая Задорожного сегодня застрелили в Тростянце, приняв за оккупанта с буквой V на груди — абсолютное большинство украинцев впервые узнало бы о его существовании. Но если у человека нет ни мозгов, ни совести — ему или в парламент, или в правительство. Больше ему работы нигде не найти, а на фронт подонков отправляет только россия", — написал он.

Николай Задорожный с символом рашизма

На шквал недовольства в социальных сетях отреагировал и сам нардеп на своей странице в Фейсбуке, где извинился перед украинцами.

"Спасибо за внимание и дельные замечания, по моему наряду на некоторых мероприятиях, проходивших сегодня в лесных хозяйствах Сумщины! Прошу простить мою опрометчивость! Уверен, что те, кто со мной общаются лично, знают мою давнюю проукраинскую позицию, желания и действия для скорейшей Победы Украины над врагом!" – сообщил Задорожный.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в россии безумные патриоты начали продавать щенков с символами "Z", которые животные имеют на меху.