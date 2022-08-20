В Украине появилась новая нардеп: в чем причина (фото)

Стать депутатом не решились идущие в списках ранее

В Верховной Раде — новая народный депутат. Валентина Короленко стала депутатом парламента от партии "Слуга народа". Место она получила после того, как ее предшественники по партийным спискам отказались от должности.

Об этом сообщает сайт ЦИК. Недавно признанные избранным (8 августа 2022 года) Артем Михайлюк отказался от депутатского мандата, следующий за ним — Дмитрий Ермоленко также отменил свою регистрацию как кандидата.

Отметим, что места в Верховной Раде появились после того как нардеп Андрей Костин возглавил Генпрокуратуру, а Ольга Совгиря стала судьей Конституционного суда. Об Валентине Короленко известно, что ей 38 лет, училась по специальностям "Экология", "Правоведение", "Финансы и кредит". Работала в Криворожской и Днепропетровской таможнях.

Валентина Короленко

Ранее "Телеграф" сообщал, что в украинском политикуме в конце августа — начале сентября ожидаются серьезные изменения. Часть министерств могут объединить в одно, а в руководстве силовых ведомств намечаются кадровые замены.

Изменения могут ждать МВД и СБУ — в одной из организаций ожидается смена руководства. Также продолжает появляться новая информация о возможной отставке премьера — ему уже подыскивают замену.